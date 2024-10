Caos treni i nodi vengono al pettine | le strategie di Salvini per Fs sono un fallimento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ial. Mentre la politica si “trastulla” per l’ennesima volta sull’ipotesi di privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, crescono le criticità sulla maggiore tratta nazionale, l’Alta Velocità Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli. Il guasto odierno tra le stazioni di Roma Termini e Tiburtina che ha causato la soppressione di un centinaio died enormi ritardi dimostra che leadottate dal ministro dei Trasporti Matteoper il gruppo Fssbagliate. Stressare la struttura di Rfi (già fortemente inefficiente) solo sull’enorme spesa – da realizzare nel Pnrr – per nuove opere da completare per il 2026 si è rivelato un errore strategico. Già quest’estate i passeggeri se neaccorti con l’interruzione di molte linee ferroviarie. Trascurare i grandie i 16 mila km di rete tradizionale si sta rivelando fallimentare.