Bottega Veneta ha appena lanciato il flacone di profumo più bello dell' anno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) I marchi di lusso si doterpresto di collezioni di profumi prestigiosi e ora è il turno di. Mercoledì 2 ottobre, anche sul proprio sito ufficiale, la maison italiana lancia una linea di cinque fragranze, alcunee quali entrersubito a far partee numerose selezioni di profumi proposte da GQ. Ma al di làa qualitàe fragranze in questione che hnomi poetici quali Come With Me, Déjà Minuit e Colpo Di Sole, sono i flaconi a catturare l'attenzione al primo sguardo. La nuovissima linea di, creata sotto la direzione artistica di Matthieu Blazy che non rivela i profumieri coinvolti nella creazionee fragranze, si inserisce perfettamente nell'identità del marchio, costruita intorno all'artigianalità e al know-how italiano, ma anche all'idea più astratta di un'eleganza fluida.