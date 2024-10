Ben Ainslie infierisce su Luna Rossa | I media italiani dicevano che potevamo vincere solo regatando da soli…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ineos Britannia piazza il primo break, vince entrambe le regate di oggi e allunga a +2 sunella Finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Il Challenger of Record si trova adesso in vantaggio 6-4 ed è quindi ad unpunto dal successo nella serie. Il sodalizio britannico si è dimostrato superiore a quello italiano nella giornata odierna a Barcellona con vento medio-forte e onda formata di quasi un metro, avendo la meglio nel primo lato di bolina e non concedendo possibilità di sorpasso nel resto di entrambi i match race. Fondamentale come di consueto la partenza, in cui il team Ineos è stato praticamente impeccabile. “È grandioso. Il team ha fatto un grande sforzo, perché è complicatissimo condurre gli AC75 con queste onde.