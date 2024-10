Bellagio trovato con mezzo etto di hashish | arrestato diciottenne In casa una piantina di marijuana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 –con addossodi. A processo per direttissimo, questa mattina, è finito undi, controllato martedì sera da una pattuglia della stazione di, che lo ha fermato in via alle Cascine. I carabinieri gli hannoaddosso un pandi 50 grammi di hascisc, proseguendo quindi la perquisizione nella sua abitazione, dove sono state trovate altre confezioni da 60 grammi ognuna della stessa sostanza, oltre a un grammo di cocaina, una pianta dialta circa 40 centimetri e tre bilancini di precisione. C’erano inoltre materiali per il confezionamento della droga e una lampada a led utilizzata per favorire la crescita della. E’ statoe processato questa mattina per direttissimo, dove ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione con pena sospesa.