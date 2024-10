Believe – Conversazioni con Fabrizio Poggi | così Serena Simula racconta la storia del maestro blues

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nato tra le nebbie della provincia pavese,è uno che ha saputo abbattere le barriere culturali e geografiche che lo separavano dai grandi maestri americani del, fino a essere riconosciuto come uno di loro. Questa straordinaria parabola di vita, fatta di lotte personali, trionfi e sconfitte, ma soprattutto di tenace fiducia nei propri sogni, èta incon(Arcana), un libro che, proprio come la sua musica, tocca profondamente l’anima, invitando a non smettere mai di credere. E non poteva che intitolarsila biografia di, dove “credere” diventa il filo conduttore di un viaggio profondo nel cuore e nell’anima di uno dei più grandi armonicistiitaliani.