Anziano in gravi condizioni dopo essere stato investito mentre attraversava la strada

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L'Aquila - Settantquattrenne travolto a Sulmona in viale Mazzini: trasportato all'ospedale dell'Aquila in eliambulanza, prognosi riservata. Incidente a Sulmona: 74ennecriticheil trasporto in elicottero Un grave incidente si è verificato questa mattina in viale Mazzini a Sulmona, dove un uomo di 74 anni èlavicino all'istituto De Nino-Morandi. Il settantaquattrenne èprontamente soccorso da alcuni passanti, che hanno allertato i sanitari del 118. L'èportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sulmona per le prime cure. Tuttavia, a causa dellatà delle sue, i medici hanno ritenuto necessario trasferirlo d’urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila tramite eliambulanza. La prognosi dell’uomo rimane riservata, lasciando un velo di incertezza sulle suedi salute.