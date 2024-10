A Illy la Big Science può correggere il percorso evolutivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non una "transizione" ma una "correzione del nostroda un modello di sviluppo estrattivo e lineare, che sfrutta l'ambiente e lo danneggia, a uno rigenerativo e circolare per sfruttare meno risorse e inquinare di meno". Per Andreasi può raggiungere questo obiettivo con le Bige con l'AI, in grado di dare risposte ai gravi problemi ambientali causati dall'uomo., presidente dellacaffè e co-presidente con Jeffrey Sachs della Regenerative Society Foundation, lo ha spiegato a margine di BigBusiness Forum in corso a Trieste. "La risorsa numero uno, la natura che ci dà da vivere, è una torta che stiamo rimpicciolendo per un numero di commensali sempre più alto".