Zurigo accoltella tre bambini all’asilo | 23enne cinese arrestato

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 - Treti da unin un asilo di. La notizia viene confermata dalla polizia, i dettagli sono riferiti dai media locali. Nel momento in cui scriviamo, trapela che uno dei piccoli, 5 anni, è in gravi condizioni. L’attaccodiL’attacco è avvenuto nel quartiere di Oerlikon, nel nord di. Le forze dell’ordine tengono aggiornata la popolazione in modo costante, usando anche i canali social. Naturalmente l’aggressione ha scatenato momenti di panico nelle famiglie. Anche per questo è stato dedicato ai genitori un numero di telefono per chiedere informazioni. I testimoni sentiti dalla stampa locale riferiscono di urla die arrivo in massa delle forze di polizia.