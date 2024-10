WWE | Matt Bloom e l’emozione del Debutto di NXT su The CW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il brand NXT della WWE è pronto a fare il suo tanto attesosu The CW con l’episodio del 1º ottobre, previsto per questa sera. Questo ha generato molto entusiasmo, ma non è la prima volta che la WWE appare su questo canale. WWE SmackDown è andato in onda su The CW dal 22 settembre 2006 al 26 settembre 2008. Un uomo che era presente durante quel periodo sarà anche parte dello show di NXT questa settimana., attualmente capo allenatore del WWE Performance Center, è un uomo molto impegnato. Questo non gli lascia molto tempo per attività promozionali o per postare sui social media. Tuttavia, ha rotto questa abitudine oggi, prima deldi NXT su CW.ha anche lottato sul ring con il nome di Albert, un personaggio che vive ancora nella storia della WWE.