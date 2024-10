Valeria Marini | Mia madre ha perso 350 mila euro Le lacrime in tribunale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 1 ottobre 2024), in aula a Roma, ha raccontato il calvario dellaGianna Orrù, truffata per 350, per un falso investimento in bitcoin. Un evento nefasto per la famiglia, che la showgirl aveva già raccontato in passato. E ora è arrivata la testimonianza in, il 30 settembre 2024, dove, tra le, ha raccontato quanto accaduto ai danni della mamma.in, la truffa da 350alla mamma I fatti risalgono tra il 2018 e il 2019, quando il produttore cinematografico Giuseppezzo Andreani propone allaGianna Orrù di investire in bitcoin.zzo è attualmente a processo proprio per aver promesso profitti elevati alla Orrù, che ha investito circa 350