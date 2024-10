Un’avaria e una vittoria per Luna Rossa 4-4 contro Ineos

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 1 ottobre 2024) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “E’ tutto in equilibrio sopra la follia”, canta Vasco Rossi. E, parafrasando il cantautore emiliano, a Barcellona, nella finale della Louis Vuitton Cup, è tutto in equilibrio sopra i foil. Dopo la settima e l’ottava regata della seriePrada Pirelli eBritannia sono sul 4-4. Oggi, nelle acque catalane, si sono registrati un altro ko e un altro successo per l’AC75 con il guidone del Circolo della Vela Sicilia. Nel primo match race (il settimo di questa finale) c’è stata poca storia. Dopo un primo lato (degli otto complessivi delle sfide odierne) praticamente pari, al primo giro di boa il team italiano, con al timone il palermitano Francesco Bruni e l’australiano Jimmy Spithill, ha “pagato” a caro prezzo un problema tecnico al sistema che regola il volo della barca.è scesa quindi dai foil ed è rimasta ferma in mare.