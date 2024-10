Ultima Generazione | Rebellion of One per Giacomo Baggio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024), Morbegno: contro il DDL “Anti Ghandi” Morbegno, 28 settembre 2024 – Oggi pomeriggio alle ore 17, una persona aderente alla campagna Fondo Riparazione disi è seduta in piazza Tre Fontane vicino al mercato di Morbegno, per sosteneredi, per cui la questura di Roma ha chiesto due anni di sorveglianza speciale, e per protestare contro il DDL 1660 approvato dalla Camera la scorsa settimana. Durante il sit-in, ha esposto un cartello con scritto “sta avvenendo un’ingiustizia chiedimi perché” e “attivista nonviolento trattato come un mafioso”. Paola, 29 anni, geometra, ha dichiarato: Oggi sono qui perché quello che sta accadendo è gravissimo, mi preoccupa e mi fa molto arrabbiare.