Tragedia in A1 | camion intraversato morto il conducente

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 1 ottobre 2024 – Nell’incidente avvenuto stamani in A1 nel tratto tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello verso Bologna, purtroppo èun uomo di 64 anni. Ildel mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, avrebbe sbandato finendoin mezzo alla carreggiata. Nello schianto l’autista delè stato sbalzato fuori dalla cabina. L’urto a terra è stato fatale. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza altri veicoli coinvolti. Ma gli accertamenti sono ancora in corso. Il mezzo pesante, intraversandosi in mezzo alla carreggiata, ha completamente bloccato il traffico stamani. Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante, il tratto autostradale compreso tra Barberino di Mugello e Firenzuola verso Bologna è stato chiuso in tarda mattinata. Dopo un paio d’ore è stato riaperto.