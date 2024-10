Tanti problemi per Ledesma Ascoli ancora in difficoltà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024), non ci siamo proprio. La seconda sconfitta in tre gare, la terza in campionato, ha messo nuovamente in luce limiti e problematiche del nuovo Picchio. Il cambio di allenatore operato dopo il pareggio di Carpi non ha affatto prodotto gli effetti sperati. Neanche dal punto di vista caratteriale ed è questo il segnale più preoccupante. L’esonero di Carrera e la contestuale promozione didalla Primavera avrebbe dovuto portare almeno uno spirito maggiormente combattivo. Cosa che solitamente avviene con un avvicendamento in panchina. Anche perché era eccessivo poter pretendere un netto miglioramento dal punto di vista del gioco in soli due giorni di preparazione. E invece anche contro il Rimini i bianconeri sono finiti per ripetere una prova tutt’altro che esaltante. La prima parte del confronto si è consumata velocemente senza mai offrire grandi sussulti.