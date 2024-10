Rutte assume la guida della Nato | L’Ucraina è prioritaria Trump? Sulla Cina aveva ragione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Inizia in un giorno difficilissimo sullo scacchiere internazionale il mandato di Markalla. Indicato la scorsa primavera alladell’Alleanza Atlantica, l’ex premier olandese è entrato in servizio ufficialmente oggi. “Mark ha il background perfetto per diventare un grande segretario generale. Ha servito come primo ministro per quattordici anni,ndo quattro diverse coalizioni di governo. Quindi sa scendere a compromessi, creare consenso. E queste sono competenze molto apprezzate qui alla. Quindi Mark, lasarà in buone mani con te al timone. Questo mi rende anche più facile lasciare l’Alleanza, sapendo che turai la carica di segretario generale”, ha detto il segretario uscente, Jens Stoltenberg, accogliendo a Bruxelles, nel quartier generale di Evere, il suo successore.