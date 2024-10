Rai chi è l’amministratore delegato Giampaolo Rossi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024), nominato a.d. Rai da Giancarlo Giorgetti ministro dell’economia e finanze, e confermato nella carica nella prima seduta del cda Rai, è nato a Roma nel 1966, è laureato con lode in Lettere presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma. Di formazione storico-umanistica, matura molteplici esperienze professionali nell’industria dei media, in special modo nell’ambito dell’innovazione dei linguaggi e delle nuove tecnologie e con particolare riferimento alla trans-medialità. Dal 2004 al 2012 è Presidente di RaiNet, la società del gruppo Rai che ha sviluppato l’intera offerta web del Servizio Pubblico radiotelevisivo. In seguito, svolge attività di consulenza strategica nell’ambito della comunicazione e dell’innovazione per diverse aziende. Nel 2012 è tra i fondatori di Greater Fool Media Sri, tra i principali Multimedia Channel italiani.