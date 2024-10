Questa vittoria è per Cioce La dedica del Terranuova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Dedichiamo la". Le parole sono quelle del tecnico del, Becattini, che analizza così il successo contro la Fezzanese. "Speravamo di festeggiare in maniera diversa, perché vedere uscire dal campo in lacrime un ragazzo come Jacopo ti fa perdere tutto l’entusiasmo perprimastagionale. Purtroppo non ci possiamo fare niente. I ragazzi sono stati strepitosi di fronte a questo problema: hanno reagito e sono riusciti a portare a casa una partita meritatissima- ha detto il tecnico - C’è da fare l’ennesimo plauso ad un gruppo che si è dimostrato veramente eccezionale. Vedendo Jacopo uscire in barella, i ragazzi avrebbero rischiato di perdersi. Invece hanno tirato fuori più grinta di prima e hanno fatto una grandissima prestazione". Primo tempo dominato dal, nel secondo la Fezzanese ha cercato la reazione.