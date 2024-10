Più società di capitale | Qui economia in salute

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Le luci, che indicano il Pil: sul territorio, anche a Pavia, sono di straordinaria intensità". È La suggestiva immagine usata per rappresentare l’pavese da Giulio Tremonti nel suo intervento di ieri pomeriggio alla ventesima edizione della Giornata dell’, annuale occasione per la presentazione del Rapporto dell’provinciale, l’ultimo nella Camera di commercio di Pavia. L’appuntamento è stato aperto dal commissario straordinario dell’ente camerale pavese, Giovanni Merlino, che non ha potuto non ricordare che "il prossimo 18 novembre la Camera di commercio di Pavia, dopo 239 anni di attività, verrà ufficialmente soppressa", auspicando "che il nuovo ente accorpato (con Cremona e Mantova, ndr) possa continuare a svolgere quel ruolo fondamentale per l’locale di motore di sviluppo per il territorio pavese".