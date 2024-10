Nuova Fiat Punto | render e foto di una nuova generazione?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di martedì 1 ottobre 2024) Campionessa di vendite, laè stata per annidi riferimento del marchio italiano nel segmento B. L’auto è stata proposta in tre diverse generazioni, l’ultima delle quali anche con differente nomenclatura. La fine della sua carriera risale al 2018, dopo ben 25 anni di record ed oltre 9 milioni di esemplari commercializzati. Da alloraè assente con una compatta di segmento B dalle vendite. Grazie all’ingresso nel grande gruppo Stellantis potrebbe tornare unadinel corso dei prossimi anni? Ad oggi non lo sappiamo, la sempre maggior richiesta di suv e crossover ha spostato i piani delle case automobilistiche verso questo tipo di vetture. Certo è che lanciare un’auto di tale fascia di mercato farebbe sicuramente fare bei numeri al costruttore italiano, vista anche l’uscita dai listini di una competitor come la Fiesta.