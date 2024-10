Norme Ue e AI Rischi timori e opportunità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Razzante* Negli ultimi giorni è salita di tono la polemica sulle difficoltà che le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, potrebbero incontrare nell’adeguarsi alle nuoveeuropee in materia di Intelligenza Artificiale (AI). Si teme, infatti, che i costi di questi adempimenti possano pesare sulle loro casse e scoraggiare gli investimenti. Inoltre, si paventa ilo di una emarginazione delle imprese europee rispetto a quelle americane, cinesi, russe, indiane, che sono soggette a minori divieti. Bisogna, dunque, provare a conciliare gli obblighi di legge con la libertà di mercato e per fare questo è necessario che i governi supportino il mondo imprenditoriale in questi sforzi di allineamento alla trasformazione digitale in corso.