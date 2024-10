Napoli-Monza l’analisi di Iannanto sulla direzione di Manganiello

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024) La sesta di campionato ha messo in scenache ridato il primato agli azzurri. Una gara ben giocata e poi ben gestita dagli azzurri, e nonostante ciò,non è stato impeccabile. La gara non è stata cattiva, ma nonostante questo, il direttore di gara ha sbagliato diverse decisioni non raggiungendo la sufficienza. Andiamo a vedere gli episodi nel dettaglio: 2º il primo fischio arriva contro Lobotka per un intervento dubbio a centrocampo. 3º una trattenuta evidente di Izzo a Kvaratskhelia non viene ravvisata. 6º fallo ravvisato su Anguissa su un corner per il. Anche qui un fischio che lascia dubbi. 23º giallo a Maldini che entra da tergo in ritardo su Lobotkatrequarti. Decisione corretta. 25º stop sbagliato dí Kvaratskhelia che poi entra con uno step on foot su Pedro Pereira. Giusto il giallo per il georgiano.