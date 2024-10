MotoGP i precedenti di Bagnaia a Motegi Una sola vittoria in Moto2 ed un feeling mai sbocciato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Prosegue senza soste lo swing asiatico del Motomondiale, che si trasferisce in pochi giorni dall’Indonesia al Giappone per disputare il quintultimo appuntamento della stagione. Il Gran Premio nipponico va in scena come di consueto al Twin Ring di(denominato adesso ufficialmente Mobility Resort), circuito di proprietà della Honda. Entra nel vivo la sfida per il titolo intra Jorge Martin e Francesco, con quest’ultimo che deve rimontare un gap di 21 punti dal rivale spagnolo in classifica generale. Pecco non ha mai avuto uneccezionale con, pur essendo riuscito a vincere una gara ai tempi dellasalendo poi sul podio un anno fa nella classe regina.