Morte di Denis Bergamini 16 anni all' ex fidanzata Il pm fu un delitto passionale

(Di martedì 1 ottobre 2024) AGI - Sedicidi carcere per Isabella Internò. E' la condanna che la corte di Assise di Cosenza, dopo circa 8 ore di camera di consiglio, ha inflitto all'exdi, il giocatore del Cosenza Calcio che morì il 18 novembre del 1989 a Roseto Capo Spulico, nel Cosentino. Dalla requisitoria del pm è emerso cheè morto per soffocamento forse con una sciarpa e che era già senza vita quando il suo corpo è stato trovato disteso sull'asfalto della statale jonica come se il ragazzo si fosse tolto la vita gettandosi sotto un camion in transito. Per la procura, che aveva chiesto 23di reclusione,era stato vittima di "un". Isabella Internò era in aula quando è stata data lettura della sentenza.