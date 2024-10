Monza sedicenne massacra il vicino con una mazza da baseball | Non so perché l’ho fatto lui o un altro era uguale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 1 ottobre 2024)ilcon unadaHato ildi casa a colpi didasenza un reale motivo: è quanto dichiarato dall’aggressore, un ragazzo di 16 anni, che è stato arrestato dalla polizia. La vicenda risale a una settimana fa ed è avvenuta a Cesano Maderno, in provincia di. Secondo quanto ricostruito, ilha colpito il suodi casa, un imprenditore di 60 anni, alla testa con lada, fino a spezzarla, e ferendolo gravemente. La vittima è tuttora ricoverata in gravi condizioni mentre il 16enne, figlio minore di una coppia di professionisti, avrebbe aggredito l’uomo senza un reale motivo. “Se ci fosse stato chiunquesarebbe stato lo stesso, non era lui il mio obiettivo. Non solo ho” ha raccontato il giovane agli inquirenti.