Luca Barbareschi shock | La moglie di mio padre mi puntò una pistola perché avevo baciato il figlio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 1 ottobre 2024): “Ladi miomiuna” L’attore e regista, protagonista della nuova edizione di Ballando con le Stelle, rivela per la prima volta di essere stato minacciato quando era bambino dalla compagna del. Ospite del podcast di Malcom Pagani, Dicono di te, l’interprete ha raccontato: “Da bambino, verso i 12/13 anni, ero un po’ confuso sessualmente. Ero come Teorema di Pasolini, seducevo anche un grammofono. Quando miomi portò dalla nuovasedussi la famiglia intera: la cameriera, il, poi la figlia, infine anche la madre”. La compagna del, racconta ancora, scoprì “cosa facevo col. Che poi non facevamo nulla di male, guardavamo i giornaletti pornografici. Chi non si è mai masturbato l’uno con l’altro? È la scoperta, si fa la lotta, ci si tocca.