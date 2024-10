Liverpool-Bologna Italiano | è la mia prima volta ad Anfield vogliamo uscire a testa alta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Per me è la, così come per ragazzi della squadra. A parte De Silvestri che qui ha vinto qualche anno fa Vediamo se domani riusciamo a fare una grandissima prestazione per. Conosciamo la forza del nostro avversario e la capacità di esrsi tra le mura di casa“. È quanto dichiarato dal tecnico del, Vincenzo, a Sky alla vigilia della sfida con ilad. “Freuler? Uno dei leader di questa squadra, soprattutto un trascinatore, non molla mai in allenamento, non sun minuto. Ogni anno gioca tantissime gare, è un leader nato, sono convinto che la sua esperienza internazionale possa aiutare i ragazzi più giovani“, ha aggiunto il tecnico. “Castro? Aveva preso una botta al polpaccio, sta bene, si è allenato e lo avremo al 100%“, ha poi spiegatoparlando della possibile formazione.