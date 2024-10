Lazio | vittoria autoritaria a Torino ben più del risultato finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma 30 settembre 2024 - Tre punti pesanti contro una squadra in forma, mostrando forse la miglior versione di se stessi. Nei dintorni di Formello il giorno dopo il successo di domenica non si respira aria di impresa, ma è importante non sottovalutare ilmaturato nel pomeriggio di domenica. Laha superato per 2-3 ilin casa dei granata, superando quelli che, fino all'inizio di questa giornata, erano i capolista. La squadra di Marco Baroni è brava a imporre il proprio gioco, far valere la propria superiore caratura con un ritmo elevato e una fase offensiva molto ben organizzata. Tavares, specialmente nel primo tempo, è un rebus pressoché irrisolvibile per i granata.