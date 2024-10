L’analisi di Passarini Tolentino ha pesato l’uscita di Badiali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Iltorna da Fabriano con un pareggio. Si tratta di un punto guadagnato o di due punti persi per strada? "Siamo un po’ dispiaciuti perché non siamo riusciti a tenere bene il campo dopo essere passati in vantaggio – dice il tecnico cremisi Paolo–, purtroppo abbiamo perso, che è un giocatore molto importante per l’economia della squadra, e lì si è spenta un po’ la luce e non abbiamo avuto la personalità di fare ciò che avremmo voluto. Non abbiamo corso grandissimi pericoli, però credo che alla fine il pareggio sia stato un risultato giusto". Per quanto riguarda, il forte ed esperto giocatore è dovuto uscire anzitempo a causa di un brutto colpo rimediato durante il match. In ogni caso, con il punto conquistato, ilfa un piccolo passo avanti in classifica e aspetta la gara interna di domenica contro il Chiesanuova.