La Robur fa i conti con gli infortunati Magrini studia gli incastri con gli under

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un buon punto, tutto sommato, quello ottenuto dallaa Ghivizzano. Se il Ghiviborgo ha dimostrato di essere una buona squadra, aggressiva e ben organizzata, tutt’altro che timida, la partita dei bianconeri si è messa in salita dopo pochi minuti: l’infortunio patito da Di Gianni (il secondo 2006, dopo Tirelli, infortunatosi al gomito contro il Montevarchi, finito in infermeria nell’arco di tre partite) ha scombinato i piani di mister. Come se non bastasse, passata da poco la mezz’ora, è stato capitan Bianchi a sventolare bandiera bianca, andando a sfoltire un reparto già privo di Lollo e di Masini, fuori dall’elenco dei convocati per problemi di natura fisica.