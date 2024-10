La furia antiliberale di Trump che minaccia la democrazia americana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 1 ottobre 2024) Questo brano è tratto dal libro “Insurrezione. Il populismo illiberale che sta facendo a pezzi l’America e la società aperta”, di Robert Kagan, pubblicato da Linkiesta Books. Il volume si può acquistare in libreria oppure qui sullo store, con spese di spedizione incluse. La presa disull’immaginario di milioni di americani è straordinaria. Raramente nella storia degli Stati Uniti un personaggio politico ha suscitato una tale adorazione e una così totale fiducia mentre era ancora in vita e in attività. Persino il venerato Reagan è stato spesso attaccato dai conservatori per aver deluso le loro aspettative. I sostenitori dinon lo criticano mai e non tollerano critiche nei suoi confronti, nemmeno sulle questioni sulle quali sono in disaccordo con lui.