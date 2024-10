Italia Viva copia la campagna elettorale di Trump per attaccare Meloni sull’inflazione

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il partito di Matteo Renzi,, hato ladi Donaldin un post su X in cui critica al governo di Giorgiadi non stare facendo abbastanza per ridurre l’inflazione sui beni alimentari. «Ormai fare la spesa è diventato un lusso. Giorgia, occupati delle famigliene anziché dei complotti estivi», si legge nel post di Iv. Ma come ha notato Vigilanza Tv, la grafica utilizzata è uguale a quella condivisa da Donaldin un post su X del 25 settembre, in cui si confrontava l’ipotetico prezzo dei beni alimentari sotto un’eventuale amministrazione del candidato repubblicano, rispetto al caso in cui fosse Kamala Harris a sedere alla Casa Bianca.accusa Conte di inneggiare a, poi peròle grafiche di. Fantastico.@Moonlightshad1 @Zerovirgola2 @Utilio7 pic.twitter.