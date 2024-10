Inchiesta sugli ultras | la posizione di Fedez e le parole della Lucarelli

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Spuntano le intercettazioni del cantanterischia di essere travolto nell’ennesima vicenda giudiziaria. Nell’di Milan e Inter c’è pure il nome dell’artista. Ci sono le sue intercettazioni con il cantante che a metà dicembre avrebbe provato a coinvolgere uno degli esponentiCurva Sud, Luca Lucci per pubblicizzare la sua bibita Boem. L’affare va avanti e a gennaiolo chiama e dice: «Posso venire con un mio caro amico? Che non mi va di guidare che non sono bravo a guidare la sera eh hai capito, faccio cagare». Poi c’è anche il tentativo didi comprare Old Fashion. L’ex di Chiara Ferragni avrebbe provato a intercedere per Lucci con Stefano Boeri. Il capo ultra temeva che la sua identità avrebbe creato problemi nell’affare.