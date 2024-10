Il messaggio di Netanyahu agli iraniani | Israele è con voi presto sarete liberi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 01 ottobre 2024 "Ogni momento che passa, il regime vi sta portando più vicino all'abisso quando l'Iran sarà finalmente libero, e quel momento arriverà molto prima di quanto la gente pensi, tutto sarà diverso. I nostri due popoli antichi, il popolo ebraico e il popolo persiano, saranno finalmente in pace. I nostri due paesi,e Iran, saranno in pace. Non lasciate che un piccolo gruppo di teocrati fanatici distrugga le vostre speranze e i vostri sogni, so che non supportate gli stupratori e gli assassini di Hamas e Hezbollah, ma i vostri leader sì. Meritate di meglio. I vostri figli meritano di meglio.è con voi". Così Bibiin unsui social. XFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev