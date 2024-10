Eto’o sanzione di 6 mesi dalla FIFA per violazione del codice disciplinare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2024) Samuelper seinon potrà assistere alle partite delle nazionali maschile e femminile nonostante sia il presidente della Federazione calcistica del Camerun. Lo ha deciso la commissionedellache ha squalificato l’ex campione del Barcellona e Inter e attuale presidente della federcalcio del Camerun per seiper “dell’art. 13 (comportamento offensivo edei principi del fair play) e dell’art. 14 (comportamento scorretto di giocatori e funzionari) deldi disciplina”. LadiLa decisione è realtiva ai suoi comportamenti durante la partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo femminile Under 20 tra Brasile e Camerun. Tutto ciò per il comportamento tenuto dain occasione della partita degli ottavi di finale dei Mondiali under 20 donne tra Brasile e Camerun.