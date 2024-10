Dl Omnibus oggi il via libera al Senato | condono fiscale e carcere per la pirateria tv

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il Decreto, dopo un lavoro serrato in Commissione, è vicino a ottenere il viadefinitivo dalcon l’obiettivo di accelerare l’iter verso la Camera. La conversione in legge dovrà avvenire entro l’8 ottobre e le novità introdotte spaziano dalla lotta allaaudiovisiva, alla gestione più rapida dei fondi Pnrr, fino alla creazione di un portale unico per il patrimonio immobiliare pubblico. Ilper le partite Iva e il concordato preventivo biennale Una delle novità di rilievo riguarda l’introduzione di unche coinvolge circa 2,7 milioni di partite Iva, che avranno la possibilità di regolarizzare cinque anni d’imposta (dal 2018 al 2022) tramite l’adesione al concordato preventivo biennale. La scadenza per usufruire di questa opportunità è il 31 ottobre 2024.