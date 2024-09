Controlli sulla movida giovanile Stradale 80 identificati Cinque ubriachi alla guida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Grosseto, 1 ottobre 2024 – La Polizia di Stato di Grosseto prosegue istraordinari nel territorio della provincia di Grosseto per il contrasto al fenomeno dellain stato di ebbrezza. Non solodunque dedicatisicurezza, come vuole il protocollo della Prefettura dopo il tavolo che si è riunito nei giorni scorsi per far fronte alle problematiche della città. Le forze dell’ordine maremmane stanno anche svolgendo un capillare lavoro sulle principali arterie della provincia. Che, soprattutto nel fine settimana, vede aumentare a dismisura il traffico dei veicoli in tutte le direttrici. Durante lo scorso weekend, infatti, il personale della sezione di Poliziadi Grosseto ha effettuato mirati posti di controllo nei luoghi interessati d, al fine di prevenire il possibile verificarsi di eventi drammatici.