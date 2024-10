Confessioni di due gieffini a microfono coperto su bestemmie e strategie

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo i primi giorni iniziali fatti di giochi e spensieratezza, finalmente inella casa del Grande Fratello iniziano a lasciarsi andare, creando gruppetti, litigando e facendo“compromettenti”. In queste ore sui social i fan del reality di Canale 5 stanno parlando di quello che due concorrenti hanno rivelato a bassa voce coprendo i loro microfoni. I protagonisti di questi episodi sono Tommaso Franchi e Ilaria Galassi del trio delle Non è la Rai. Ledei duesue suggerimenti dall’esterno. Ieri notte dopo la puntata, Tommaso Franchi si è confrontato con Lorenzo Spolverato, che l’ha accusato di non essere spontaneo e di apparire spesso come immaturo e privo di opinioni.