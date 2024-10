Catania inaugurato il 590 anno accademico di Unict

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il rettore Priolo: “In cinque anni risultati significativi e una ritrovata stabilità”. L’Università dihaieri sera (30 settembre) il nuovo2024-25, il 590esimo dalla propria fondazione avvenuta nel 1434 per volere del re aragonese Alfonso il Magnanimo, con una suggestiva cerimonia che si è tenuta nel teatro antico greco-romano di. Un’occasione – ha sottolineato il rettore Francesco Priolo – che dà il via al ‘conto alla rovescia’ al traguardo dei 600 anni e aspira certamente a lasciare il segno per affermare il ruolo del più antico ateneo siciliano, uno dei più antichi d’Italia e d’Europa. Numerosi i riferimenti alla storia dell’Ateneo, che è stata raccontata in maniera suggestiva e originale attraverso una narrazione fatta di testi, suoni, musica e danza dal prof.