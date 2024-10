Calcio Juniores Regionale risultati e marcatori della 2^ giornata 2024 2025

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Vincono Aesse Senigallia, Chiesanuova, Matelica, Fabriano Cerreto, Jesina, Moie Vallesina, Aurora Treia e Osimana, pari per la Castelfrettese VALLESINA, 1° ottobre– Siamo già alla secondama sembrano già delinearsi i rapporti di forza nei due gironi A e Bdimarchigiano che riguardano le societàValllesina e dintorni. Andiamo a scoprire cosa è successo nell’ultimo fine settimana di settembre. Girone A: Aesse Senigallia vincente, pari per la Castelfrettese Nel girone A per le nostre squadre è stato un fine settimana agro-dolce. L’Aesse Senigallia è l’unica a vincere, con il 4-5 rifilato al Tavullia Valfoglia con i gol di Pierini, Rollo, Pierini, Contardi e Tommaso Mancini. La Castelfrettese (foto di copertina), invece, ha pareggiato 1-1 in casa del Lunano con il gol di Giuliani.