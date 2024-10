Amianto il ’bando zero’ Mini-fondo di partenza | solo 30mila euro ai privati per i lavori di smaltimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il Comune di Pesaro presenta il nuovo "bando", rivolto esclusivamente aicittadini (e non alle imprese) che rimuovono e smaltiscono manufatti che contengono questo materiale pericoloso. Un bando per cui è stato previsto peròuno stanziamento didi contributi aperduto e che, come spiega l’assessora all’Ambiente, Maria Rosa Conti, "coprirà il 50% della spesa sostenuta per ogni singolo intervento, fino ad un massimo di mille– dice –. Si tratta di un bando rivolto alla cittadinanza, pensato per la tutela della salute dei cittadini, tema che sta molto a cuore alla Commissione Ambiente, dove si sta facendo un buon lavoro bipartisan. Per rientrare nel bando – spiega - la realizzazione dell’intervento di bonifica dovrà essere successiva alla data di pubblicazione del bando stesso, ovvero a partire dal 19 agosto 2024.