Accoltellata alla gola in strada Spinelli condannato a 12 anni per il tentato omicidio della ex

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un’ora di camera di consiglio. Poi la sentenza: 12di reclusione, già ridotti di un terzo per effetto del rito abbreviato, e 50mila euro di provvisionale per la parte offesa. E’ il processo che ieri, davanti al giudice per l’udienza preliminare di tribunale di Pisa, ha visto imputato Valerio, 48, il bagnino di Livorno accusato di averdi uccidere il 14 ottobre dello corso anno, a Pontedera, la donna con la quale aveva avuto una frequentazione, Rosanna Calistro. Un processo allo stato degli atti, e condizionato all’interrogatorio dell’imputato che in aula ha risposto alle domande del suo difensore, avvocato Umberto Barbensi, e del pubblico ministero Fabio Pelosi. Un’interrogatorio nel quale, abbiamo appreso, ha ricostruito cosa avvenne quel giorno e anche le ragioni per le quali quel giorno aveva con sè un coltello.