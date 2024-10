A24 rafforza la partnership in Italia con I Wonder Pictures

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 1 ottobre 2024) Icontinuerà a distribuire nelle salene i più attesi film prodotti da A24. A24 e Isono liete di annunciare un’ulteriore espansione della loro. A partire dal 2025, Iincrementerà la collaborazione con A24 portando sul mercatono un ampio numero di nuovi titoli. Il listino di film A24 distribuiti inda Iincluderà i già annunciati THE SMASHING MACHINE di Benny Safdie con Dwayne Johnson ed Emily Blunt, OPUS di Mark Anthony Green con Ayo Edebiri e John Malkovich, THE LEGEND OF OCHI di Isaiah Saxon con Willem Dafoe e Finn Wolfhard, e altri titoli ancora da annunciare.