677 miliardi all’anno | nel Sud del mondo si continuano a finanziare combustibili fossili e agricoltura industriale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) di Action Aid Dal 2016, anno dell’entrata in vigore dell’Accordo di Parigi, al 2023, il settore deinei Paesi del Sud globale ha ricevuto in media 438,6di dollariin sussidi statali. Parallelamente, tra il 2016 e il 2021 (ultimo anno per cui sono disponibili dati), l’ha beneficiato di sussidi per un valore medio di 238di dollari. È quanto emerge dal rapporto di ActionAid, How the Finance Flows: Corporate capture of public finance fuelling the climate crisis in the Global South. Complessivamente, i due settori maggiormente inquinantia usufruire di ingenti sovvenzioni pubbliche – 677di dollari– drenando risorse che potrebbero, ad esempio,oltre tre volte e mezzo il costo dell’istruzione per tutti i bambini dell’Africa subsahariana.