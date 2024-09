Zamora debutto alla regia di Neri Marcorè in Prima TV su Sky Cinema e streaming NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arriva inTV su Sky il primo film diretto da, in onda lunedì 30 settembre alle 21:15 su Sky, insu NOW e disponibile on demand., che segna ildie lo vede tra i protagonisti, racconta con tono brillante e ironico la storia di riscatto del trentenne Walter Vismara, interpretato da Alberto Paradossi, un ragioniere che si trova a dover fare i conti con le angherie del proprio datore di lavoro, il cavalier Tosetto, interpretato dall’ineguagliabile Giovanni Storti. Nel cast anche Giacomo Poretti nei panni del cavalier De Carli.SINOSSI - Il trentenne Walter Vismara ama condurre una vita ordinata e senza sorprese: ragioniere nell'animoancora che di professione, lavora come contabile in una fabbrichetta di Vigevano.