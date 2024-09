‘Viva la pancia’ | salute igiene e nutrizione si imparano giocando

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 30 settembre 2024) In Italia nel 2023, l’incidenza di povertà assoluta più elevata è stata osservata tra i minori di 18 anni: il 14% di bambini, bambine e adolescenti sono poveri. Il dato, il più alto dal 2014, costringe a fare i conti con una realtà spesso sottostimata: in Italia, un 1 minore su 7 vive in povertà. Povertà materiale, certo, ma anche educativa che rischia di compromettere il futuro di bambini e ragazzi che vivono nei contesti più fragili. Proprio per questo, Enterogermina Integratori Alimentari – che porta avanti già da anni, nelle zone del Centro e Sud America, progetti educativi per l´infanzia sul tema dell´e della corretta alimentazione – ha deciso di scendere in campo al fianco di Save the Children, per lanciare in Italia il progettola. Obiettivo: garantire ai bambini che vivono in contesti di vulnerabilità un futuro più sano.