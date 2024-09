Vince ancora l’Urbania Niente da fare per il Fano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) AJ0 URBANIA 2 AJ: Wangue, Nunes (37’ s.t. Rastelletti), Mercattili, Bengala (8’ s.t. Beacekou), Pedinelli, Rovinelli, Somma, Malshi (30’ s.t. Brunetti) Tassi, Allegrucci (36’ s.t. Mattioli), Fofana. All. Tridici URBANIA: Nannetti, Sema (13’ s.t. Farias), Scarcella (45’ s.t. Diene), Dal Compare, Sarli, Paoli, Lani (13’ s.t. Antoniucci), Carnesecchi, Rivi, Zingaretti (10’ s.t. Franca), Nunez (38’ s.t. Tamai). All. Lilli Arbitro: Pigliacampo di Pesaro Reti: Rivi 3’ s.t., Sarli 15’ s.t. Note: ammoniti Zingaretti, Scarcella Terzo atto della sfida tra Alma Juventuse Urbania nel giro di venti giorni. Ad imporsi è di nuovoche bissa il successo di mercoledì scorso. Per la squadra di Lilli decisive le reti di Rivi e Sarli nei primi quindici minuti della ripresa. I primi quarantacinque minuti scorrono via veloci, con poche occasioni per parte.