Vi taglieremo mani e piedi Iran allo scoperto Usa al fianco di Israele | Difesa congiunta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'amministrazione di Joe Biden teme un attacco dall'a seguito all'uccisione da parte didel leader di Hezbollah Hassan Nasrallah e sta lavorando con lo stato ebraico per la. Lo scrive la Cnn citando un funzionario statunitense: «Si stanno preparando a unacon modifiche alla posizione militare statunitense» ha affermato la fonte. Gli Usa hanno guidato unamultinazionale dia metà aprile, quando l'ha lanciato oltre 300 droni e missili controin risposta al bombardamento israeliano di alti ufficiali della Guardia rivoluzionariaiana in Siria. Il funzionario statunitense non ha precisato che tipo di attacco ci si aspetta dall'o le mosse che sta facendo l'esercito statunitense.