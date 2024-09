Un cittadino siriano scatena la violenza in Germania ferendo gravemente 2 bambini

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 30 settembre 2024) Solo ieri sera si è saputo che nel tardo pomeriggio di sabato Shadi A. un uomo di origine siriana, di 41 anni, ha perpetrato un attacco nella città di Essen, nellaoccidentale,31 persone, tra cui otto. Due di questi, di soli 2 e 4 anni, sono in condizioni molto critiche. Le immagini video del momento mostrano l'uomo, vestito con una kefiah, armato di un lungo machete. Dopo aver incendiato un edificio residenziale, è salito su un furgone Opel grigio, ha percorso alcune centinaia di metri e ha appiccato il fuoco a un altro edificio. In un video, girato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, si vedono persone del posto cercare disperatamente di salvare gli abitanti delle strutture incendiate, utilizzando scale troppo corte per raggiungere i piani superiori.