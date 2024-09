Tutti pazzi per il volley Festa di sport e tifo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dodici squadre per la RozzanoCup. Per la prima volta il torneo nazionale della prima divisione / serie D ha scelto il palazzetto dellodi piazza Foglia a Rozzano come sede. Un evento che ha attirato in città per due giorni centinaia di appassionati esi che hanno gremito gli spalti. Fra le squadre partecipanti anche la Vero, la squadra dove militano Paola Egonu, Alessia Orru e Myriam Sylla, vincitrici della medaglia d’oro con la Nazionale alle ultime Olimpiadi. Il torneo si è svolto con quattro gironi da tre squadre ciascuno, che si sono affrontate in partite “al meglio dei tre set“. È la formula scelta dagli organizzatori della “RozzanoCup“, società alla quale sono iscritti 300 atleti. Giunta alla quinta edizione, la competizione è patrocinata dall’amministrazione comunale di Rozzano.