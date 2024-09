Thomas Ceccon su Federica Pellegrini | La ammiro come sportiva ma per il resto no La piccata replica di Matteo Giunta

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Stanno facendo parecchio discutere le dichiarazioni disu. Dopo essere stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme agli altri protagonisti dello sport italiano alle Olimpiadi di Parigi 2024, il nuotatore azzurro ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della gioia di aver ricevuto la medaglia d’oro. Ma non solo. Alla domanda diretta del giornalista su chi fosse il suo idolo nel mondo dello sport, la risposta diha lasciato stupiti: Il mio idolo? Nadal. Il più grande combattente nella storia dello sport. Anche adesso, che non ne ha più, rifiuta di arrendersi. Ci prova ancora, perché gli piace, perché si diverte, perché è la sua vita! Il campione infatti non ha citato un nuotatorelui bensì un tennista.